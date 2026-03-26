NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが、出演者たちのクランクアップの様子を収めたオフショットを続々と投稿した。 参考：『ばけばけ』ヘブンとの“別れの重さ”に向き合うトキ止まっていた時間が動き出す 投稿のひとつでは、江藤リヨ役の北香那のクランクアップが紹介されている。写真にはヘブン役のトミー・バストウ、江藤安宗役の佐野史郎とともにピースサインを見せる北香那の衣装姿での3ショ