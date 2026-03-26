NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが、出演者たちのクランクアップの様子を収めたオフショットを続々と投稿した。

参考：『ばけばけ』ヘブンとの“別れの重さ”に向き合うトキ 止まっていた時間が動き出す

投稿のひとつでは、江藤リヨ役の北香那のクランクアップが紹介されている。写真にはヘブン役のトミー・バストウ、江藤安宗役の佐野史郎とともにピースサインを見せる北香那の衣装姿での3ショットが収められており、キャプションでは「英語での演技は初めてだったという北さん。トキの恋のライバルでありながらも、憎めないリヨさんを、りりしくチャーミングに演じてくださいました」と制作陣からのコメントが綴られている。

また、銀二郎役の寛一郎のクランクアップ写真も公開された。花束を手にした寛一郎の晴れやかな笑顔の1枚で、キャプションには「『この人と結ばれても良かったんじゃない？と思ってもらえるように演じたい』と話してくださった寛一郎さん。銀二郎さんはトキにとって、宝物のような存在になりました」と記されている。

さらに、山橋才路役の柄本時生のクランクアップ写真では、髙石あかりとの衣装姿での2ショットが公開された。柄本はピースサインで舌を出すおどけた表情を見せており、キャプションでは「beerを売っている山橋薬舗の店主、そして洋食屋さんでもあり、白鳥倶楽部の運営もする山橋さん。どこかミステリアスでひょうひょうとした雰囲気の柄本さんは、様々な裏の顔を持って人生を楽しんでいる山橋さんそのものでした」とその演技ぶりが称えられている。

そして森山銭太郎役の前原瑞樹のクランクアップ写真では、岡部たかし、池脇千鶴、髙石あかり、トミー・バストウらメインキャストとの集合ショットが公開された。花束を手にした前原の姿とともに、キャプションには「登場するたびに松野家の一員のように溶け込んでいった銭太郎さん」と振り返るコメントが添えられている。

公式アカウントではほかにも多数の出演者のクランクアップ写真が投稿されている。（文＝リアルサウンド編集部）