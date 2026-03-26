ミナモアにエールエールのリニューアルなど次々と変わる広島駅周辺。来月１日移転・開館する広島市中央図書館の館内が公開されました。 来月１日エールエールヒロシマに移転リニューアルする中央図書館！２６日にオープンを祝うセレモニーが行われ、松井市長ら約５０人が出席しました。 所蔵されるのは約１２０万冊、生まれ変わった“学びと憩いの拠点”に一足早く潜入しました