「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO 2026」が3月28日（土）・29日（日）に千葉・幕張メッセで行われる。今週末の開催を前に、88rising代表ショーン・ミヤシロ氏の緊急インタビューが実現した。88risingといえば忘れがたいのが、2019年1月にZepp Tokyoで開催されたショーケース公演。出演したのはRich Brian、Higher Brothers、AUGUST 08、そして日本からKOHH（現・千葉雄喜）の4組。そのフィナーレに海外勢