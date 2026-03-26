企業版ふるさと納税を通じて高知県本山町に100万円を寄付した東京の企業に、3月26日、町から感謝状が贈られました。26日に本山町役場で企業版ふるさと納税の感謝状贈呈式が開かれ、本山町の澤田和廣町長から、地元出身で東京のテレビ番組制作会社「創輝」の和田隆名誉会長に感謝状が手渡されました。企業版ふるさと納税は、国の認定した地方自治体の取り組みに対し、企業が寄付を行い事業を応援する制度です。高知放送では2025年10