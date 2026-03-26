「コーチ」(ファミリー劇場) 主演映画「ミステリー・アリーナ」の公開が5月に控える唐沢寿明。緻密なロジックとトリックで読者を魅了する本格ミステリー作家・深水黎一郎の同名小説を、堤幸彦の監督で映画化した同作。唐沢は物語の肝であるクレイジーな天才司会者を演じている。深水と堤、そして唐沢がタッグを組んで生み出される予測不能なミステリー・エンタテインメントに、今から期待が高まる。近年、「プライベートバン