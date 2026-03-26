スマートフォン決済国内最大手のPayPayが3月12日、米ナスダック市場に株式を新規公開（IPO）した。初値は19ドルと公開価格の16ドルを約19%上回り、公開価格ベースの時価総額は約106億ドル（約1兆7000億円）に達した。日本企業による海外上場としては過去最大級の規模となり、市場の関心の高さを示した。【こちらも】銀行株の高配当はどこまで続くのかメガバンク3社の還元戦略を比較今回のPayPay上場で注目されるのは、東京市