編集ライター・木村秋子さんに聞く。旅のプロが通い続けるフランス・パリの魅力有機野菜や食料品が並ぶ市場「マルシェ・ビオ・ラスパイユ」。アパルトマンステイなら気になる旬の野菜を使って自炊も楽しめると木村さん旅のプロによる、リアルな旅のスタイルをお届けする本連載。記念すべき第1回目のゲストは、編集ライターの木村秋子さん。『るるぶ』をはじめ、数々の旅行誌やガイドブックの制作に携わってきた、まさに“旅のプロ