「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）三重が延長十回タイブレークの末に敗れた。打線は１点を追う八回、大西の中犠飛で５−５の同点に。九回２死二塁では秋山の左前打で二塁走者の中森が本塁を狙ったが、好返球で憤死した。投手陣は先発の吉居が２回１／３を４失点、２番手の船橋が２回２／３を１失点と試合前半に失点を重ねたが、その後は皿井、古川とつないで追加点を与えなかった。