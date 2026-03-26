ソフトバンクの小久保裕紀監督が２６日、みずほペイペイドームで「パーソルパ・リーグ」開幕戦の前日会見に出席。対戦相手となる日本ハムの新庄剛志監督とのひと足早い“舌戦”が繰り広げられた。新庄監督が開幕投手について「伊藤君が歯が痛いというので細野君で行きたいと思います」とジョークを飛ばしたり、スタメンについて「誰で行こうとかまだ決めてないですけど、小久保監督が『マジか』というオーダーを組めたらいい