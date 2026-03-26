お笑いコンビスリムクラブの真栄田賢が２５日、Ｘにサウナで広島の大スターが遭遇したことを投稿した。真栄田は「偶然でさ。今日から広島に旅行に行くんだけど、朝、近所のサウナに行ったのよ」と投稿。「そしたら、サウナに１人男性がいたんだけど、見たらさ、なんと広島の大スター吉川晃司さんでさ。２人きりよ。ドキドキよ」と思わぬ事態に驚いたことを記した。真栄田は「めっちゃ優しくてさ、俺が話かけて広島旅行いくと