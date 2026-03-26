Snow Manが3月25日、オフィシャルYouTubeチャンネルで「BANG!!」のMVを公開した。振り付けを担当したs**t kingzは公式Xで集合ショットも公開し、注目を集めている。 【写真＆動画】Snow Man×s**t kingzの集合ショット／「BANG!!」MVサムネイル／「BANG!!」MV ■目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌「BANG!!」MV公開 「BANG!!」は、目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌。 抑えき