Snow Manが3月25日、オフィシャルYouTubeチャンネルで「BANG!!」のMVを公開した。振り付けを担当したs**t kingzは公式Xで集合ショットも公開し、注目を集めている。

【写真＆動画】Snow Man×s**t kingzの集合ショット／「BANG!!」MVサムネイル／「BANG!!」MV

■目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌「BANG!!」MV公開

「BANG!!」は、目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌。

抑えきれない衝動と愛を“弾丸”にたとえ、闇のなかでも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムで、4月29日発売のSnow Manの13枚目のシングルにも収録される。

■振り付けはs**t kingzが担当

振り付けを担当したのはs**t kingz。映画に登場する「カップラーメンをすする動作」をモチーフにした動きや、サビ冒頭の歌詞にあわせて右手が「銃」から「LOVE」を象徴する「L」の形へと変化する動きなど、作品の世界観を細部にまで詰め込んだこだわりの振り付けとなっている。

■Snow Man×s**t kingzの集合ショットに反響

s**t kingzは公式Xで、「BANG!! / Snow Man Choreographed by s**t kingz」というコメントを添えて、Snow Manとの集合ショットを公開した。

写真には「Snow Mart」のカラフルなセットの前に並ぶSnow Manとs**t kingzの姿が収められており、全員で右手を「銃」の形にしてカメラに笑顔を向けている。

それぞれ個性の光るストリート感あふれる衣装も印象的で、肩に手を添えたり、肩を組んだりと、和やかな雰囲気のなかにも作品づくりをともにした一体感がにじむ1枚となっている。

ファンからは「イケイケ楽しい振り付け最高」「ラウール爆イケでどうしよう」「カッコ良すぎ」「楽しそう」「あべちゃんネイルしてる！」「両手にゆり組のひーくん大好き」「めめがさっくんの肩抱いてて涙」といった声が寄せられている。

■Snow Man 「BANG!!」MVサムネイル

■Snow Man 「BANG!!」MV

Snow Man

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