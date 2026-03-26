“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が25日、公式Xを更新。22日に予告した公式LINEスタンプ第4弾の発売開始を伝えた。【動画】#がんばれパンチSNSで話題沸騰！ぬいぐるみが母親代わりの小ザルを直撃投稿では「先日発表させていただいた 市川市動植物園公式LINEスタンプ第4弾 発売開始しました！」と報告し、ハッシュタグ「#みなさまいつも応援ありがとうございます」を付