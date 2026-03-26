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インディアナ・ペイサーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年3月26日（木）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 130 - 137 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対ロサンゼルス・レイカーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォータӦ