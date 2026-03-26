今年6月に開催が決定したフィリピンでのコンペを記念して先月号に引き続きクラークとスービックのゴルフ場とマニラの大型リゾートホテルをご紹介します。 「LOVE GOLF フィリピン コンペ」ワッグル杯 inクラーク＆スービック開催決定！ フラットできれいなパブリックコースPRADERA VERDE GOLF CLUBプラデラ ベルデ ゴルフクラブ クラークと同じパンパンガ州にある「