低価格で海外ラウンドを楽しめるフィリピンゴルフ場2選

今年6月に開催が決定したフィリピンでのコンペを記念して先月号に引き続きクラークとスービックのゴルフ場とマニラの大型リゾートホテルをご紹介します。

「LOVE GOLF フィリピン コンペ」ワッグル杯 inクラーク＆スービック開催決定！

フラットできれいなパブリックコース

PRADERA VERDE GOLF CLUB プラデラ ベルデ ゴルフクラブ

クラークと同じパンパンガ州にある「プラデラベルデゴルフクラブ」は人気のパブリックコース、いつも多くのゴルファーでにぎわっています。日本のパブリック同様、気軽にラウンドできますが、コースメンテナンスはプライベートコースのようにとてもよく、グリーンもきれいです。

池の絡むホールでは、アイランドグリーンのようなレイアウトもあり、全体的には距離は短め＆フラットながら、決して単調なホールの連続ではありません。クラブハウスも立派でプロショップもあり、レストランの食事メニューもバラエティに富んでいるので、そのあたりも人気の理由でしょう。

ビギナーからベテランゴルファーまで、リゾートゴルフを楽しめるコースです。

1967年開場の名門ゴルフ場

LUISITA GOLF & COUNTRY CLUB ルイシタゴルフ＆カントリークラブ

クラークの街から北に40キロほど離れたところにある「ルイシタゴルフ＆カントリークラブ」は、開場から60年近くが経つ歴史のあるゴルフ場です。設計は著名なロバート・トレント・ジョーンズ・シニアで、彼が東南アジアで唯一設計したコースといわれています。

クラブハウスやスタートハウス、男性キャディが付くことなどを見ると、古き良き時代から続いてきたその歴史を味わえるでしょう。初めて訪れるゲストプレーヤーは、その歴史にプライベートコース感を強く感じるかもしれません。

メンテナンスもそこまで完ぺきではありませんが、レイアウトはさすがのおもしろさで、ゴルフの醍醐味を感じられるはずです。ラウンドを重ねるたびに名設計家の意図を楽しみ、理解できる、そんなコースです。

日本人オーナーの巨大統合型リゾート

OKADA MANILA オカダマニラ

世界で初めて日本人オーナーが開業したカジノホテルが「オカダマニラ」です。訪れた人はその規模の大きさに驚くでしょう。約１０００室あるホテルの客室は、スタンダードなタイプで60平米の広さがありますが、注目すべきはスイートルーム。

マニラ湾に沈む夕日や、街の夜景を見渡せる極上の部屋ばかりで、様々なタイプがあるので、訪れるたびに新しい、ぜいたくな経験ができるでしょう。カジノにはスロットマシンが３０００台以上、テーブルゲームが５００台以上あり、もちろん24時間楽しめます。

東南アジア最大級の規模で、ポーカーなどの大きなイベントもよく開催されています。レストランも数えきれないほど多く、ショッピングアーケードも含めて、巨大なモールといっていいほど店舗が並んでおり、スパやフィットネスジムなどももちろんそろっています。

一日中楽しめる！どころか、一日では回り切れないほど広くて充実した空間です。もうひとつ、見逃せないのが「噴水ショー」です。ラスベガスなどに匹敵するショーが毎晩何度も開催されており、一見の価値があります。

オカダマニラに3連泊ぜいたくゴルフ旅はいかが？

オカダマニラに3泊（平日宿泊限定）して、近郊のゴルフ場を2ラウンドする特別プランを開催中。空港～ホテル～ゴルフ場の送迎もついていて、4名から申し込みが可能。特別キャンペーン価格が魅力です！ ゴルフ場：イーグルリッジGC、サミットポイントGC。詳しくは［ティーアップマスター］で検索してください。

フィリピン航空

設立85周年を迎えたフィリピンのフラッグキャリア。日本からマニラ、セブへ毎日就航中！

いかがでしたか？ ぜひ一度、フィリピン航空を利用して訪問してみてください！

写真＝天神木健一郎

協力＝フィリピン政府観光局、

フィリピン航空

エスアールディ株式会社