新型カローラ!?ジャパンモビリティーショー2025のトヨタブースに突如展示された、「カローラコンセプト」。「カローラ」といえば言わずと知れたトヨタを代表する車種として長らく愛されてきたモデルですが、このコンセプトモデルはそれまでのカローラのイメージを一変するスポーティかつ近未来的なスタイルで登場したことで話題となりました。さらにこのモデルは単なるコンセプトではなく、実際に発売することを前提にしてい