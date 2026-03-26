2027年1月に公開される原田マハの監督デビュー作『無用の人』に蒼井優、永山瑛太、渡辺えり、イッセー尾形が出演することが決定した。 参考：ベストセラー作家・原田マハ、自著 『無用の人』映画化で監督デビュー「ご期待ください」 本作は、2006年のデビュー以来、『楽園のカンヴァス』『暗幕のゲルニカ』など、幅広いアートの知識とキュレーターの経験を活かした作品を