実力者が揃うCチームに超難関の課題曲が割り当てられた理由について、スタジオで鋭い分析が飛び出した。【映像】スタイル抜群の現在の宮脇咲良3月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。JAYLA（19）、RIRA（20）、NARU（17）、AOI（19）の4人が挑むのは、世界を席巻するKATSEYEの『Debut』。この曲最大のポイントは、サビの高音を維持しながら踊る高難度のダンス、そして全編英語の歌詞だ。この選曲に