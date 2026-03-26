元小学校教諭のたけさんの漫画「褒める時に気をつけてること」がインスタグラムで4万9000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む教員時代、掃除や宿題などを普段から当たり前にしている子たちは特に褒められず、普段サボっている子がたまにちゃんとやると、なぜか褒められることに疑問を抱いた作者。それ以来、意識していることがあって…という内容で、読者からは「私も今日から意識します！」「常