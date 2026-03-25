女優の川栄李奈がブランドミューズを務めるファッション公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」の新CMが放映開始した。 CMでは、川栄さんとイラストレーターHONGAMA氏が手掛けた新キャラクター「ラブオネ」が初共演。春の訪れとともに、ピクニックを楽しむ体験を描いている。軽やかな歌声に合わせて春のコーディネートでピクニックを楽しむ川栄さん。 そこへ突然現れたのが、PAL CLOSEログインして続きを読むThe post