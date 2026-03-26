杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の最終回が25日に放送。文菜（杉咲）とゆきお（成田凌）の結末や、俳優陣の演技に反響が集まっている。【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』最終回文菜（杉咲花）の髪をカットするゆきお（成田凌）文菜はゆきおに隠していた自分の悩みや正直な気持ちをひとつひとつ話していく。浮気していたこと。人のことをすぐ好きになってし