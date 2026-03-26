WBCに出場した巨人の大勢が、帰国後初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。打者4人に17球を投げ1本塁打、1四球、内野ゴロ2個で最速150キロをマーク。増田陸との2度目の対戦では直球を左翼スタンドへ運ばれたが「体の痛みとかそういうのがなく投げられたので、そこは良かったかなと思います」と振り返った。今後は28日のファーム・リーグ、日本ハム戦に登板して調整を進めていく。開幕1軍はならなかったが、阿部監