俳優の志尊淳（31）が映画「キングダム魂の決戦」（監督佐藤信介、7月17日公開）に出演する。山崎賢人（31）が主演。中国の春秋戦国時代に、秦国で天下の大将軍を目指す主人公が若き王と中華統一を目指す人気漫画の映画化第5弾。志尊は主人公のライバル的存在である蒙恬（もうてん）役で「原作の世界観を崩さないようにしぐさ、目線一つに意識を向け、自分の中にいくつも引き出しを用意した」と役に真っすぐ向き合った。山