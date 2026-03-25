レバレジーズは3月18日、同社が運営するAI人事プラットフォーム「NALYSYS（ナリシス）」が、新卒・中途採用で課題を感じている企業の担当者1,625名を対象に実施した「AI面接導入に関する実態調査」の結果を発表した。AI面接を導入している企業では、生成AIの普及を受けて約7割が書類選考の縮小・廃止を検討している一方、AI面接の満足度は86.7％に達したという。新卒・中途採用における「AI面接導入に関する実態調査」○AI面接導入