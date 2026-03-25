高知新聞・高知放送「生命の基金」の助成金の贈呈式が高知市で行われました。高知新聞と高知放送による「生命の基金」は難病や障害に向き合う人たちの支援や医療分野の研究を続ける県内の団体や研究者に助成するものです。3月25日、高知市で行われた贈呈式には、助成先の関係者が出席し、賞状と目録が手渡されました。助成する活動や研究は高齢者や産後の女性の自立を支援する取り組みや、バーチャル技術を使って認知症の高