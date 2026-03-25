優秀なデジタルコンテンツなどの制作者を表彰する『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』（主催：一般社団法人デジタルメディア協会）の授賞式が25日、都内で行われた。Netflix映画『新幹線大爆破』が、大賞／総務大臣賞に輝いた。【写真】かっこいい！スーツ姿の斎藤工授賞式にはプレゼンターとして林芳正総務相も出席。あいさつでは「『新幹線大爆破』、私も観ました。もう止まんなくて、ずっと