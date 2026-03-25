林芳正総務相、Netflix『新幹線大爆破』で特大のネタバレ「お詫びを」 『シン・ゴジラ』の官邸シーンに驚き
優秀なデジタルコンテンツなどの制作者を表彰する『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』（主催：一般社団法人デジタルメディア協会）の授賞式が25日、都内で行われた。Netflix映画『新幹線大爆破』が、大賞／総務大臣賞に輝いた。
【写真】かっこいい！スーツ姿の斎藤工
授賞式にはプレゼンターとして林芳正総務相も出席。あいさつでは「『新幹線大爆破』、私も観ました。もう止まんなくて、ずっと最後まで一気見しました。素晴らしい作品でございました」と話した。また、樋口真嗣監督が同じく作った『シン・ゴジラ』の話題に。『新幹線大爆破』がリアリティを追求した作品だったことに触れ、林総務相は「リアリティを追求する。『シン・ゴジラ』は大好きですが、官邸のシーンなんかは『どうしてここまで調べられたんだろうな』と思うぐらい、セキュリティ大丈夫かなと思うぐらいです。私は個人的に一番好きなシーンは審議会に学者の先生が来られて『もっとデータがないとは何もわかりません』と言うシーンがあるんですが、それを彷彿とさせる非常にリアリティに富んだ、実際に起こるかもしれない作品だった」と絶賛した。
その後「もう皆さんご覧になっているでしょうから、ネタバレを承知で言いますと」と作品のオチをぶっちゃけ。会場がどよめくと「言っちゃいけなかったですかね。原稿にないことを言っております。お詫びを申し上げなきゃいけない」と苦笑いで話していた。
表彰の際、林総務相はモノリスとフラッグを樋口真嗣監督、俳優部を代表して総合指令所の責任者・笠置を演じた斎藤工に渡していた。
選考理由は「1975年公開の名作を現代的映像技術で再構築。JR東日本が全面協力のもと、実際の新幹線車両や施設を利用した撮影を実施し、新幹線の安全・安定運行を支えると高度な運行管理体制を臨場感豊かに可視化した。作品は国内で3週連続1位を記録し、世界80カ国でトップ10入りを達成。エンターテイントを通じて、日本の高度な技術力と運行管理ノウハウを国際社会へ力強く発信した成果は高く評価」という内容だった。
■『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』主な受賞一覧
【大賞／総務大臣賞】Netflix映画『新幹線大爆破』
【AMD理事長賞】TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
【優秀賞】機動戦士 Gundam GQuuuuuuX、映画『国宝』、Jiffcy、TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、Netflix映画『新幹線大爆破』、都市伝説解体センター、Nintendo Switch2、映画『8番出口』、もしもし、ブルータス。 with Google Gemini、Moflin
【審査員特別賞】Tamagotchi Paradise
【功労賞】落合陽一
【江並直美賞（新人賞）】HANA
【リージョナル賞】石見神楽メタバース化プロジェクト
【写真】かっこいい！スーツ姿の斎藤工
授賞式にはプレゼンターとして林芳正総務相も出席。あいさつでは「『新幹線大爆破』、私も観ました。もう止まんなくて、ずっと最後まで一気見しました。素晴らしい作品でございました」と話した。また、樋口真嗣監督が同じく作った『シン・ゴジラ』の話題に。『新幹線大爆破』がリアリティを追求した作品だったことに触れ、林総務相は「リアリティを追求する。『シン・ゴジラ』は大好きですが、官邸のシーンなんかは『どうしてここまで調べられたんだろうな』と思うぐらい、セキュリティ大丈夫かなと思うぐらいです。私は個人的に一番好きなシーンは審議会に学者の先生が来られて『もっとデータがないとは何もわかりません』と言うシーンがあるんですが、それを彷彿とさせる非常にリアリティに富んだ、実際に起こるかもしれない作品だった」と絶賛した。
表彰の際、林総務相はモノリスとフラッグを樋口真嗣監督、俳優部を代表して総合指令所の責任者・笠置を演じた斎藤工に渡していた。
選考理由は「1975年公開の名作を現代的映像技術で再構築。JR東日本が全面協力のもと、実際の新幹線車両や施設を利用した撮影を実施し、新幹線の安全・安定運行を支えると高度な運行管理体制を臨場感豊かに可視化した。作品は国内で3週連続1位を記録し、世界80カ国でトップ10入りを達成。エンターテイントを通じて、日本の高度な技術力と運行管理ノウハウを国際社会へ力強く発信した成果は高く評価」という内容だった。
■『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』主な受賞一覧
【大賞／総務大臣賞】Netflix映画『新幹線大爆破』
【AMD理事長賞】TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
【優秀賞】機動戦士 Gundam GQuuuuuuX、映画『国宝』、Jiffcy、TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、Netflix映画『新幹線大爆破』、都市伝説解体センター、Nintendo Switch2、映画『8番出口』、もしもし、ブルータス。 with Google Gemini、Moflin
【審査員特別賞】Tamagotchi Paradise
【功労賞】落合陽一
【江並直美賞（新人賞）】HANA
【リージョナル賞】石見神楽メタバース化プロジェクト