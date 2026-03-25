イスラエルの本音とは? ─米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて、世界中が混乱しています。寺島さんは現状をどのように受け止めていますか。 寺島今回のイラン攻撃について、多くの人は米国が主体的に動いたと理解しているかもしれませんが、実は米国は及び腰のイラン対応で、イスラエルに振り回される米国というのが、今回の最大のポイントです。 【トヨタ・豊田章男氏も登壇】WEB300カンファレンス開催！