金沢市出身の炎鵬が、十両に再び昇進することが決まり、3年ぶりの関取復帰となりました。幕内経験者が序ノ口から関取に復帰するのは史上初の快挙。大けがからの復帰を見守ってきた家族も喜びの思いを語ってくれました。2020年まで幕内で活躍し、小兵力士として大きな相手に挑む姿で人気を博しましたが、その後、首の大けがにより休場が続き、一時は引退がささやかれた炎鵬。リハビリの末、おととし、序ノ口で再び土俵に戻った炎鵬