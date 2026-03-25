呂布カルマ、山添寛（相席スタート）、加納（Aマッソ）をMCに招き、テレ東の月曜～水曜・夕方5時30分～5時45分でお届けしてまいりました「正解の無いクイズ」ですが、本日3月25日（水）の放送をもって、夕方帯でのレギュラー放送に一区切りをつけることとなりました！これまで夕方のひとときに、「正解の無いクイズ」と共に思考の海を泳いでくださった視聴者の皆様に、心より御礼申し上げます！