23日、日本の国旗を損壊するなどした場合に刑罰を科す日本国国章損壊罪（国旗損壊罪）の創設について、罰則を設けずに国旗の尊重などを盛り込む理念法にとどめる案が浮上したことが明らかになった。SNSには「意味がない」といったコメントが多く寄せられており、罰則がないのであれば法律を作る必要がないと考えている人が多いようだ。 国旗損壊罪の創設は、以前から議論されていたテーマだ。2012年にも国旗損壊罪を創設す