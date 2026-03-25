サウジアラビアのアル・アハリでプレーするイングランド代表FWアイバン・トニーが、自身の30歳の誕生日を祝うパーティーを開催。その様子をイギリス紙『THE Sun』が伝えた。プレミアリーグのブレントフォード在籍時の2023年、232件の賭博行為により８か月間の出場停止処分を受けたトニー。過去にギャンブル依存症と診断されたことも公言しているなか、今回の誕生日パーティーはカジノをテーマにしたものだったという。会場は