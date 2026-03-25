ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、「名探偵コナン」「呪術廻戦」「葬送のフリーレン」東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」と日本発・世界的人気の5大作品が集結し、その作品世界に全身で飛び込める壮大なスペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン2026」を開催中。5月30日から27年1月11日までは、国内外で大人気のTVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレー