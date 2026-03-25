梶裕貴が語る、TVアニメ『MAO』出演についての思い 高橋留美子による最新作として『週刊少年サンデー』で連載中のタイムスリップミステリー×没入型ダークファンタジーの『MAO』が、2026年4月4日(土)より放送がスタートする。令和の現代を生きる女子中学生、黄葉菜花が、ある日"大正時代"へと迷い込み、900年生き続ける陰陽師、摩緒と出会ったことをきっかけに、時代をまたぐ呪いと因縁の謎へ踏み込んでいく物語だ。主人公、