不二家は、イラストレーター･ナガノが描く人気キャラクター「ちいかわ」との初コラボレーション商品を、4月1日(水)より順次発売する。作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした菓子商品のほか、不二家の定番洋菓子をコラボパッケージで展開し、見ても食べても楽しめる商品を展開する。全国のスーパー、コンビニエンスストア、不二家洋菓子店などで取り扱い予定。価格はすべてオープンプライス。【画