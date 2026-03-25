不二家×「ちいかわ」初コラボ　世界観をイメージした菓子を4月1日より順次発売

不二家は、イラストレーター･ナガノが描く人気キャラクター「ちいかわ」との初コラボレーション商品を、4月1日(水)より順次発売する。作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした菓子商品のほか、不二家の定番洋菓子をコラボパッケージで展開し、見ても食べても楽しめる商品を展開する。

全国のスーパー、コンビニエンスストア、不二家洋菓子店などで取り扱い予定。価格はすべてオープンプライス。

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〈ちいかわの世界観をイメージした3品〉

◆アニメちいかわカントリーマアム(バニラ&プリン味)

発売日:2026年4月7日(火)全国発売

内容量:16枚(バニラ8枚･プリン味8枚)

商品仕様:クッキー

定番「バニラ」と、作品内の「むちゃうまプリン」をイメージした期間限定プリン味のアソート。プリン味はクリームチーズを練り込んだ生地にカラメルチップを合わせた仕立て。個包装デザインは全14種(ランダム封入)。

アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）

◆アニメちいかわホームパイ(バター&ホットケーキ味)

発売日:2026年4月7日(火)全国発売

内容量:26枚[バター14枚(7包)･ホットケーキ味12枚(6包)]

商品仕様:パイ

定番バター味と、作中に登場するホットケーキの“はじっこ”をイメージした期間限定ホットケーキ味のアソート。ホットケーキ味のみ1000分の1の確率でちいかわの焼き印入り。個包装デザインは全14種(ランダム封入)。

ちいかわホームパイ（ホットケーキ味のみ）

◆アニメちいかわふにゃふにゃミルキー(シュークリーム味)

発売日:2026年4月7日(火)コンビニエンスストア先行発売/2026年4月28日(火)全国発売

内容量:32g(個装紙込み)

商品仕様:キャンデー

「ちいかわ」の世界観をイメージしたシュークリーム味のミルキー。やわらかくふにゃふにゃの食感が特徴。

〈ちいかわパッケージの3品〉

◆アニメちいかわペコパフ(ミルキー/チョコミルキー/苺ミルキー)

発売日:2026年4月1日(水)全国発売

内容量:1個

商品仕様:洋生菓子

ふわふわ生地にミルキー風味クリームを詰めた「ペコパフ」のコラボ商品。

ミルキー(ちいかわ)、チョコミルキー(ハチワレ)、苺ミルキー(うさぎ)の3種を展開。

アニメちいかわペコパフ（苺ミルキー）

◆アニメちいかわミルキークッキー

発売日:2026年4月7日(火)全国発売

内容量:1個

商品仕様:クッキー

ミルキー風味のしっとり食感クッキー。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインしたパッケージで展開。

◆アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味

発売日:2026年4月7日(火)全国発売

内容量:4粒

商品仕様:ラクトアイス

ヨーグルト味の一口タイプアイス4粒入り。キャラクターをデザインしたキャンディ型オリジナルステッカー(全6種)をランダムで1枚封入。全国のセブン-イレブンで取り扱い予定。

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