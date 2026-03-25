FRONTIERダイレクトストアは、本日3月25日AM9時〜明日3月26日AM9時までの1日限定で、ゲーミングPCのアウトレット品などを特価セールすると発表した。セールの目玉はRyzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080を搭載するアウトレットモデル「FRGHLMB650/TS031/O」(税込389,800円)で、プロ級のハイエンド構成を限定セールならではの価格で用意。ほかにも、14万円台のエントリーモデルPCや、3万円台のタブレットPCなど、全9機種の特価PCを販