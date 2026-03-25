放送開始『豊臣兄弟！』2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。今回は”豊臣政権を支えた秀吉の忠実なる家臣”をご紹介！ーーー【物語】大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！主人公は天下人の弟・豊臣秀長。