放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。

今回は”豊臣政権を支えた秀吉の忠実なる家臣”をご紹介！

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【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

石田三成

ーー豊臣政権を支えた秀吉の忠実なる家臣。

秀吉に重用された、近江国生まれの戦国大名。秀吉と柴田勝家が争った賤ヶ岳の戦いで活躍したほか、数字に強く太閤検地などでもその力を発揮した。

秀吉の晩年には、25歳の若さで五奉行の一人となり、豊臣政権の中核を担う。

＜石田三成役・松本怜生さんコメント＞

夢かと思いました。

昨年から毎日紙に書いていることがあり、それが「大河ドラマの出演が決まった！」でした。出演する妄想は密（ひそ）かにしていたのですが、、、いざ決まると実感が湧かなかったのが本音です。

“知的で冷酷、日本一の嫌われ者" なんてことも言われており、あまり良い印象を持たれていない武将ですが、歴史が勝者によってつくられる戦国の時代で関ヶ原の合戦に敗北した三成は一番の被害者な気もします。

秀吉のために最後まで戦い抜いた三成と共に「豊臣兄弟！」を最後まで戦い抜けるよう一心同体で頑張ります!!

（以上「若手から選抜！大河ドラマ「豊臣兄弟！」第４弾出演者発表 - NHK（

https://www.nhk.jp/g/pr/blog/nra_hfq8l/）」より）

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なお、本日配信されたばかりの扮装写真をアップした公式エックス（https://x.com/nhk_toyotomi/status/2036640830216401208?s=20）には早速多くのコメントが。

「めちゃくちゃ凛々しくて素敵です！ 鋭い眼差しが、義を貫く三成のイメージにぴったり」「風見先輩！今年は西軍がきっと勝ちますね！」「かっこよ……」といったコメントがみられていました。

なお松本さんは朝の連続テレビ小説『おむすび』にて主人公の憧れの先輩であり、書道に真っ直ぐな「風見亮介」役を演じ、そちらでも人気を博していらっしゃいました。『豊臣兄弟！』でどんな活躍を見せるのか、今から楽しみです！

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【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

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