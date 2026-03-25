AI革命の進展により、雇用構造が大きく変わろうとしている。多くの仕事が自動化される懸念がある一方で、歴史を振り返れば新たな産業が雇用を吸収してきた。今回も同様に、需要創出と産業転換が経済の行方を左右する局面に入っている。【こちらも】イラン攻撃でも株は耐える市場が崩れない理由米国の過去200年間の推移を見ると、産業構造は劇的に変化してきた。19世紀には労働人口の約8割が農業に従事していたが、現在では約