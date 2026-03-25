トヨタ斬新「“7人乗り”プリウス」が最高だと“反響あり”！2023年に登場し、スーパーカーのように低く構えた流麗なフォルムで世界中を驚かせた5代目トヨタ「プリウス」。大ヒットを記録し、街中でもすっかり見慣れた存在となりました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「7人乗りプリウス」です！（33枚）そして2026年3月も後半を迎え、新生活や車検のタイミングでクルマの買い替えを検討する人が増える時期ですが、最