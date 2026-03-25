TravisJapanの川島如恵留（31）が25日、東京・有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）で行われたオープニングラインナップ発表会に出席した。劇場の開業時期にちなみ、この春は「大型免許を取りたい。デカいトラックとか運転できるの格好良い」と目標を語った。青学大卒の頭脳派。「資格を取るのが大好きで、今24個ぐらい持っている。最近だと小型船舶（の免許）