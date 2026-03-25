この春卒業予定の県内の高校生と大学生の就職内定率は、1月末時点で高校生が92.9％、大学生が80.4％だったことが徳島労働局のまとめでわかりました。徳島労働局の2026年1月末時点のまとめによりますと、この春県内の高校を卒業する生徒のうち、就職を希望しているのは958人で、2025年より38人減りました。このうち就職が内定しているのは890人で、こちらも前年より42人減りました。就職内定率は92.9％で、前の年を0.7ポイント下回