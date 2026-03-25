俳優の松本まりか（41）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。【全身ショット】春らしさ満開！淡いブルーのシャツで登場した松本まりかポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場