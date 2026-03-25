松本まりか、“大きな決断”匂わせる「いつか言う」 突発的な行動力も明かす「その手法をよくとる」
俳優の松本まりか（41）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。
【全身ショット】春らしさ満開！淡いブルーのシャツで登場した松本まりか
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した松本は、淡いブルーのシャツに生命力を感じさせる植物柄のパンツを合わせ、春らしい装い。
質問を受け、一つひとつ言葉を選びながら丁寧に答えていた松本は、一日に1つずつ物を減らしていくことを10年間続けた人について話しながら、「私…あ、きょうからそれ始めます。一日一断捨離始めます！」と突然の宣言。「できないかもしれないことを、まず言っちゃう。そうすると裏切れない。行動せざるをえない状況を作っていくと、自分の努力なしにちょっと向上していける自分になるんじゃないかなって」と明かし、「その手法をよくとるんです。英語のできないのに、身一つで海外留学しちゃったり」とにっこり。
さらに「最近…ちょっとこれはやめときます。いつか言うと思うんですけど、ちょっと大きな決断をしようと思っていて、なにか枷を付けて、できるかわからないんですけど、自分の楽しみを抜いて生活できるかというトライをしようと思っています」と匂わせていた。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。
【全身ショット】春らしさ満開！淡いブルーのシャツで登場した松本まりか
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した松本は、淡いブルーのシャツに生命力を感じさせる植物柄のパンツを合わせ、春らしい装い。
さらに「最近…ちょっとこれはやめときます。いつか言うと思うんですけど、ちょっと大きな決断をしようと思っていて、なにか枷を付けて、できるかわからないんですけど、自分の楽しみを抜いて生活できるかというトライをしようと思っています」と匂わせていた。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。