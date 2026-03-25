任期満了に伴う函南町長選挙が24日告示され、現職の仁科喜世志さんが無投票で3期目の当選を果たしました。無投票は、2014年以来12年ぶりです。（仁科氏のバンザイ）「バンザーイ！バンザーイ！」24日告示された函南町長選挙は現職の仁科喜世志さん75歳が無投票で3期目の当選を果たしました。（仁科氏）「町民の期待の負託を受けたという事は、それこそ重責がのしかかったと受け止めています」仁科さんは函南町の出身で