【その他の画像・動画等を元記事で観る】 音楽番組『Star Song Special Season3』が、3月26日16時よりPrime Videoにてスタート。初回のMCは番組初登場の松岡昌宏が務め、トークゲストとして宮舘涼太（Snow Man）が出演する。 ■ACEesはオリジナル曲「Biggest Party」をパフォーマンス 2025年2月に始まって以降、“スタソン”の愛称でファンから親しまれてきた当番組。“スタソン”ならではのスペシャルなライ