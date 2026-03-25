2012年に始まったドラマ『孤独のグルメ』は、ひとりで食べる時間を、これ以上ないほど豊かなドラマに変えてきた。輸入雑貨商の井之頭五郎が、営業の合間にふらりと店へ入り、腹の声に従って食べる。大仰な事件も、大きな恋もいらない。けれど彼が箸を伸ばすまでの逡巡や、一口目で目がわずかに開く瞬間に、なぜか胸を掴まれる。そんな静かな快楽を支えてきた松重豊が、監督と脚本、主演まで担って映画に踏み出したのが『劇映画 孤